Forschung : Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Greifswald

von dpa

26. Februar 2019, 02:54 Uhr

Bundesbildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) wird am Dienstag im Rahmen ihrer Länderreise Station in Greifswald machen. Dabei wird sie von Landes-Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) begleitet. Neben Gesprächen über aktuelle bildungspolitische Themen steht unter anderem der Besuch des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik auf dem Programm. Dort sollen Karliczek aktuelle Forschungen am Fusionsreaktor Wendelstein 7-X vorgestellt werden. Dann folgen ein Besuch der historischen Aula der Universität Greifswald und der Eintrag in das Gästebuch. An der Uni geht es unter anderem um das künftige Interdisziplinäre Forschungszentrum für den Ostseeraum (IFZO).