Schulen : Bundesfinals «Jugend trainiert»: Medaillen für MV-Sportler

Rund 450 Nachwuchssportler aus Mecklenburg-Vorpommern haben es im zu Ende gehenden Jahr in die Bundesfinals von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics geschafft. Wie Bildungs- und Sportministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag mitteilte, stiegen Schüler aus dem Nordosten in neun Wettbewerben auf das Podest.

von dpa

27. Dezember 2018, 14:57 Uhr

Demnach errangen Leichtathleten des Sportgymnasiums Neubrandenburg und der Christophorusschule Rostock einen zweiten und zwei dritte Plätzen. Im Handball landeten die Jungen und Mädchen des Sportgymnasiums Schwerin jeweils auf den Silber-Rängen, wobei die Jungen im Turnier ungeschlagen blieben. Bei den Ruderwettkämpfen errang der Vierer mit Steuerfrau vom Hansagymnasium Stralsund eine weitere Medaille. Erfolgreich waren auch Volleyballer und Triathleten. Bei den paralympischen Wettbewerben errangen Schüler vom Mecklenburgischen Förderzentrum für Körperbehinderte die Bronzemedaille im Schwimmen. Siege blieben den jungen Sportlern aus dem Nordosten laut Hesse in diesem Jahr aber verwehrt.

Für die Finals im weltweit größten Schulsportwettbewerb hätten sich die Schüler über Kreis-, Regional- und Landesauscheide qualifizieren mussten. Voraussetzung für eine Teilnahme sei Leistungsbereitschaft, Disziplin Teamgeist und Fairness. «Dies sind Charaktereigenschaften, die die Schülerinnen und Schüler nicht nur im Sport weiterbringen, sondern weit über die Schulzeit hinaus wirken können. Die Mühen haben sich gelohnt, denn die Ergebnisse können sich auch in diesem Jahr sehen lassen», sagte Hesse.