Bundesregierung : Bundeskanzlerin Merkel bei Übergabe von Schulneubau

Zu dem ersten öffentlichen Auftritt nach ihrem Sommerurlaub ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in ihren Wahlkreis nach Greifswald gekommen. Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nahm sie an der Übergabe des Neubaus der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer teil.

von dpa

13. August 2019, 11:14 Uhr

Der rund 17,5 Millionen Euro teure Bau habe einen bundesweiten Modellcharakter für Inklusion, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Dazu würden die lernfördernden Klassenzimmer, kleine Gruppenräume für individuelles Arbeiten und das farbenprächtige Atrium als Mittelpunkt des Gebäudes beitragen.

Um 16.00 Uhr wird Merkel zu einem Leserforum der «Ostsee-Zeitung» im Stralsunder Ozeaneum erwartet. Dort wird sie sich den Fragen von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Gordon Repinski, dem Leiter des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), aber auch von rund 200 Lesern der Zeitung stellen.