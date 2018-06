Agrar : Bundeskompetenzzentrum Wald und Holz kommt in den Nordosten

Das geplante bundesweite Kompetenzzentrum für Wald und Holz soll in Gülzow bei Güstrow (Landkreis Rostock) aufgebaut werden. Darüber habe Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) informiert, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Details zu dem Zentrum teilte sie nicht mit.

von dpa

07. Juni 2018, 16:04 Uhr

In Gülzow ist bereits die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) ansässig, die dem CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg zufolge mit dem Kompetenzzentrum erweitert werden soll. Wann dies stattfinden soll und wie sie sich auf den Etat des FNR auswirken wird, ist laut eines NDR-Berichts noch unklar, es sollen jedoch 42 neue Jobs entstehen. In dem Ort, der in Rehbergs Wahlkreis liegt, hat außerdem die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei ihren Sitz.

Im April hatten sich die Ost-Landeschefs bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür eingesetzt, neue Bundeseinrichtungen vorrangig in den ostdeutschen Ländern anzusiedeln. «Ich habe damals unser Interesse amKompetenzzentrum Holz bekundet», sagte Schwesig. «Ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen erfolgreich waren und dass die Bundesregierung ihre Zusage einlöst.»