Kriminalität : Bundespolizei: Doppelt so viele Delikte seit Verstärkung

Einen Monat nach der Verstärkung der Bundespolizei an der Grenze zu Polen in Vorpommern haben die Verantwortlichen ein erstes Fazit gezogen. In vier Wochen wurden bei Kontrollen etwa 70 Delikte mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Waffen wie Stahlruten und Springmesser festgestellt, wie Einsatzleiter Arne Burkert am Donnerstag bei einem Einsatz in Löcknitz sagte. Das sei doppelt soviel wie sonst üblich. Zudem haben die gemeinsamen Einheiten mit der Landespolizei am Donnerstag zwei Autodiebe bei Rostock sowie zuletzt auch Fahrraddiebe auf Usedom gefasst.

von dpa

01. August 2019, 15:52 Uhr

Die Bundespolizei in Pasewalk und Rostock hat seit Juli erstmals 30 junge Beamte der Bundes-Bereitschaftspolizei zur Verstärkung. Damit soll die im Sommer höhere Kriminalität wirksamer bekämpft und das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Grenzregion wieder erhöht werden. Am Donnerstag besuchten die CDU-Bundespolitiker Eckhardt Rehberg und Philipp Amthor die Polizisten im Einsatz.