Kriminalität : Bundespolizisten erwischen per Strafbefehl Gesuchten

von dpa

04. April 2018, 09:15 Uhr

Ein per Strafbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei in Rostock ins Netz geraten. Der 29-Jährige war auf dem Fahrt nach Dänemark, als ihn die Beamten in einem Fernbus kontrollierten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen den Mann habe eine Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Höhe von 1095 Euro vorgelegen. Zunächst habe er sich geweigert die Strafe zu bezahlen, hieß es. Erst als die Polizisten ihm klar machten, dass er alternativ eine 73-tägige Haftstrafe verbüßen müsse, bezahlte der Mann die Strafe.