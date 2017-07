Bundespräsident : Bundespräsident setzt MV-Besuch mit Floßfahrt fort

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seinen Antrittsbesuch im Nordosten fortgesetzt. Bei Sonnenschein und in Begleitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startete der Bundespräsident zu einer Floßfahrt auf den Flüssen Randow und Uecker im Naturpark am Stettiner Haff. Anschließend stand ein Besuch bei der Firma Haff-Dichtungen in Ueckermünde sowie ein Essen und Gespräche mit Unternehmern auf dem Plan. Mecklenburg-Vorpommern ist das sechste Bundesland, das der frühere Außenminister Steinmeier seit seinem Amtsantritt als Bundespräsident im März besucht.

Besuchsprogramm

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 10:42 Uhr