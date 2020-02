Bundesrat : Bundesrat berät über Schiffbau-Bürgschaften

von dpa

14. Februar 2020, 01:12 Uhr

Mit vereinten Kräften stemmen sich Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gegen Pläne des Bundes, seine Beteiligung an Schiffsbürgschaften drastisch einzuschränken. Zur Bundesratssitzung am heutigen Mittwoch in Berlin bringen beide Länder einen Antrag ein, der die uneingeschränkte Aufnahme des Schiffbaus in das neue Bund-/Länder-Großbürgschaftsprogramm verlangt. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), der in der Länderkammer für den Antrag werben will, hatte bereits vor der Beratung die Kürzungspläne scharf kritisiert. Im Bundesrat stehen zwei weitere Themen zur Debatte, die für Mecklenburg-Vorpommern von Belang sind: die Ansiedlung der «Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt» in Neustrelitz und die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Ökostrom im Wärme-, Verkehrs-, Industriebereich.