Landtag : Bundesratsinitiative zu begünstigter Energieumwandlung

von dpa

11. April 2019, 10:52 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern dringt auf mehr Tempo beim Einsatz von Ökostrom auch in der Wärmeversorgung und im Verkehr. Der Landtag in Schwerin forderte die Landesregierung am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit auf, sich im Bundesrat mit anderen Ländern für Experimentierklauseln stark zu machen. Damit soll erreicht werden, dass etwa Solar- und Windstrom in Gas oder Wärme umgewandelt und gespeichert oder für Mobilität genutzt werden kann, ohne dass die volle Steuer- und Abgabenlast wirksam wird. In etwa 100 Modellprojekten soll geprüft werden, unter welchen Bedingungen die Energieumwandlung konkurrenzfähig ist. Sprecher von AfD und Freie Wähler/BMV erneuerten in der Debatte ihre Grundsatzkritik an der Energiewende in Deutschland.