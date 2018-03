Verkehr : Bundesstraße 96: 24-Stunden-Test für E-Motorrad hat begonnen

Zwischen Berlin und Neubrandenburg hat am Samstag ein 24-Stunden-Test für Elektromobilität mit Motorrädern begonnen. Der Berliner Remo Klawitter startete mit seinem E-Motorrad und einem Begleiter auf einer zweiten Maschine in Falkensee bei Berlin und fährt im Auftrag des Neustrelitzer Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern möglichst oft auf der Bundesstraße 96 hin und her. Ziel ist es, trotz Aufladepausen an einer Station am Öko-Zentrum mehr als 1000 Kilometer zurückzulegen. «Wir wollen zeigen, was heute schon im Alltag mit Elektromotorrädern möglich ist», sagte der 38-Jährige vor Beginn. Von Neubrandenburg über Neustrelitz, Fürstenberg nach Oranienburg bei Berlin sind es rund 100 Kilometer.

von dpa

10. März 2018, 14:02 Uhr

Ähnliche 24-Stunden-Fahrten mit E-Autos gab es mehrfach, allerdings eher auf Autobahnen. Dabei waren 2300 bis 2500 Kilometer erreicht worden. Einen solchen Alltagstest für ein E-Motorrad gebe es erstmals, sagte ein Sprecher des Kompetenzzentrums E-Mobilität, das am Landes-Ökozentrum in Neustrelitz angesiedelt ist. Das Kompetenzzentrum soll dem Elektroantrieb vom Rad, über Auto, Roller bis zum Schiff zum Durchbruch verhelfen.

Grund für den Rekordversuch sei, dass die Motorrad-Akku-Ladezeit von einst vier bis fünf Stunden auf 50 Minuten verkürzt hat, wie Klawitter sagte. Schlafen will er in den Ladepausen in Neustrelitz, wo eine Ladesäule für ihn reserviert wurde.