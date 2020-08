Urteile : Bundesverfassungsgericht weist Klagen von Altanschließern ab

Sogenannte Altanschließer aus Mecklenburg-Vorpommern sind mit Klagen gegen lange im Nachhinein kassierte Beiträge vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Donnerstag mit. Die Grundstücke der Kläger waren noch zu DDR-Zeiten an die Kanalisation angeschlossen worden. Nach der Wiedervereinigung wurde in die Einrichtungen investiert, dafür zur Kasse gebeten wurden die Grundstückseigentümer aber erst 2005. (Az. 1 BvR 1866/15 u.a.)

von dpa

13. August 2020, 12:19 Uhr