Umwelt : Bundeswasserstraßenamt prüft Aktion von Greenpeace vor Rügen

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes in Stralsund prüft nach Angaben einer Sprecherin die am Wochenende gestartete Aktion der Umweltorganisation Greenpeace im Adlergrund vor Rügen. Es handele sich um eine komplexere Situation, weshalb die Prüfung etwas dauern könne, sagte sie am Montag. Die Schifffahrt sei bereits über das Versenken von Steinbrocken in dem Gebiet informiert worden. Laut Greenpeace sind die Steine keine Gefahr für Schiffe, dafür lägen sie zu tief.

von dpa

27. Juli 2020, 13:22 Uhr