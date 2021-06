Gesundheit : Bundeswehr fährt Corona-Amtshilfe zurück

Die Bundeswehr fährt ihre Corona-Amtshilfe zurück.

Schwerin | Waren in der Spitze zwischen Mitte April und Mitte Mai mehr als 600 Soldatinnen und Soldaten in Mecklenburg-Vorpommern an der „Corona-Front“ im Einsatz, sind es aktuell noch 370, wie das Landeskommando der Bundeswehr am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Der Bedarf bei den Gesundheitsämtern und Testzentren liegt demnach relativ konstant bei etwa 150 S...

