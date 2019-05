Verteidigung : Bundeswehr übt in Region Pasewalk Absicherung von Konvois

In der Region Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) muss sich die Bevölkerung auf den Straßen von heute an auf Militärkonvois einstellen. In Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz üben Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 «Vorpommern» die Sicherung solcher Fahrzeugkolonnen bei Fahrten wie in Afghanistan. Dabei kommen auch gepanzerte Rad-Fahrzeuge zum Einsatz.

von dpa

07. Mai 2019, 01:55 Uhr

Die Brigade 41 hat rund 5000 Soldaten, zu denen mehrere Einheiten in Neubrandenburg, Torgelow und Stallberg bei Pasewalk gehören. Die Übung findet auch auf Kasernengelände statt. Mit dem Training in der Region und im Stadtgebiet von Pasewalk sollen die Soldaten wirklichkeitsnäher üben. Dabei sollen Patrouillen die Konvois trotz laufenden Verkehrs sichern. Auf dem Kasernengelände werde auch trainiert, wie die Sicherungssoldaten Hinterhalte verlustfrei bekämpfen und überstehen.

Die Region Torgelow/Pasewalk gehört zu den größten Standorten des Heeres in Deutschland. Rund 250 Soldaten des Panzergrenadierbataillons 41 werden Anfang Juli zu einem weiteren Auslandseinsatz nach Afghanistan verlegt, wo sie Ausbilderteams begleiten und absichern.