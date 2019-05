Verteidigung : Bundeswehr übt öffentlich Sicherung von Konvois

In der Region Pasewalk in Vorpommern hat eine dreitägige Militärübung begonnen, bei der auch mit gepanzerten Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen trainiert wird. Hintergrund ist, dass sich Konvois und Patrouillen bei Auslandseinsätzen wie in Afghanistan besser gegeneinander absichern können, wie ein Sprecher des Panzergrenadierbataillons 411 am Dienstag erklärte. Zum Auftakt des Trainings fuhren zwei Patrouillen mit gepanzerten Dingos - etwa zehn Tonnen schwere Allschutz-Transportfahrzeuge mit Bewaffnung - durch Pasewalk und dann über die Bundesstraße 109 Richtung Norden.

von dpa

07. Mai 2019, 08:33 Uhr

Die Übung soll bis Donnerstag dauern. Die Region Torgelow/Pasewalk gehört mit mehreren Einheiten zu den größten Standorten des Heeres in Deutschland.