Demonstrationen : Bunte-Westen-Protest in Schwerin

Im Rahmen der bundesweiten Aktion «Bunte Westen» soll es am Sonnabend auch in Schwerin eine Demonstration geben. Veranstalter ist die Sammlungsbewegung «Aufstehen» der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Der Demonstrationszug in Anlehnung an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich werde vom Bahnhofsvorplatz durch die Innenstadt zum Pfaffenteich ziehen, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Erwartet würden Teilnehmer aus Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Parchim und Rügen.

von dpa

14. Februar 2019, 12:51 Uhr

Unter dem Motto «Wir sind viele, wir sind vielfältig und wir haben die Schnauze voll!» soll friedlicher Protest zum Ausdruck gebracht werden, wie es hieß. Es gehe um Themen wie Menschenwürde, Gemeinwohlorientierung und ein naturverträgliches Wirtschaften. Ziel der Aktion sei es, die Bedeutung politischer Beteiligung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und Menschen zu aktivieren. Demonstrationen sind den Angaben zufolge am Sonnabend in allen Landeshauptstädten geplant.