Kommunen : Buntes Markttreiben beim Schwedenfest in Wismar

Mit einem bunten Markttreiben in Wismar am Alten Hafen und in der Altstadt hat am Donnerstag das traditionelle Schwedenfest begonnen. Es erinnert an die 155-jährige Zugehörigkeit der Hansestadt - von 1648 bis 1803 - zu Schweden. Formal kam Wismar sogar erst 1903 nach Mecklenburg zurück. Offiziell eröffnet wird das Fest erst am Freitagnachmittag im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).