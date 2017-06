Unfälle : Bus verunglückt auf A20-Autobahnbrücke: Insassen unverletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Reisebus aus Polen ist am Donnerstagmorgen auf der A20 bei Sanitz (Landkreis Rostock) verunglückt. Der Bus kam in Höhe der Brücke über den Fluss Recknitz nach rechts von der Fahrbahn ab und riss sich über fast 100 Meter Länge an der Leitplanke die gesamte Seite auf, wie ein Polizeisprecher am Morgen erklärte. Auch der Tank wurde beschädigt, und es trat Diesel aus. Die 29 Fahrgäste und der Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrbahn musste in Richtung Lübeck mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Schaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt. Der Bus kam aus der Woiwodschaft Lublin im Osten Polens.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 08:07 Uhr