Kriminalität : Bushaltestellen und Kirche mit rechten Parolen beschmiert

von dpa

16. September 2018, 12:59 Uhr

Unbekannte Täter haben in Wismar in der Nacht zum Sonntag mehrere Gebäude mit rechtsextremen Parolen beschmiert. Die schwarzen Graffiti seien unter anderem an der katholischen Kirche St. Laurentius und mehreren Bushaltestellen angebracht worden und könnten inhaltlich dem politisch rechten Spektrum zugeordnet werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schmierereien in Verbindung mit verschiedenen rechten Transparenten und Plakaten stehen, die in der Nacht im gesamten Stadtgebiet aufgehängt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist noch unklar.