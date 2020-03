Gesundheit : Caffier: Bau läuft auch bei Schließung der Baumärkte weiter

Die Versorgung von Baustellen mit Material ist nach den Worten von Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) auch nach Schließung von Baumärkten gesichert. Von der geplanten Schließung der Bau- und Gartenbaumärkte in Mecklenburg-Vorpommern, die ab Montagabend gelten sollte, seien gewerbliche Lieferanten nicht betroffen, sagte Caffier am Montag im Rundfunksender NDR 1 Radio MV. Damit könnten Bauprojekte fortgeführt werden. Doch mahnte der Minister, auch auf den Baustellen die wegen der Corona-Pandemie verhängten verschärften Hygienebestimmungen zu beachten, Mindestabstände zwischen Personen einzuhalten und Kontakte einzuschränken. «Man sollte jetzt keine großen Baubesprechungen abhalten», betonte Caffier.

von dpa

23. März 2020, 10:20 Uhr

Nach seinen Angaben wollte sich die Landesregierung in einer Telefonschaltkonferenz am Vormittag über die Umsetzung der am Wochenende vereinbarten Zusatzmaßgaben zur Eindämmung der Infektionswelle beraten. Es seien jetzt noch weitere Maßnahmen nötig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zu verlangsamen, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt.