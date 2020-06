Tourismus : Caffier eröffnet Bäderdienst: 202 Polizeibeamte im Einsatz

An den touristischen Hotspots Mecklenburg-Vorpommerns sorgt seit Montag der Bäderdienst der Landespolizei für mehr Sicherheit. Wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Warnemünde sagte, werden bis zum 14. September 202 Polizisten für Ordnung sorgen. Jeder, der Mecklenburg-Vorpommern besuche, solle möglichst mit angenehmen Erinnerungen nach Hause fahren und Freunden, Verwandten und Bekannten davon berichten.

von dpa

15. Juni 2020, 16:15 Uhr

«Der Sommerurlaub wird für uns alle in diesem Jahr anders sein als in den Jahren zuvor: wir müssen auf Abstand gehen», betonte Caffier mit Blick auf die geltenden Regeln zur Kontaktbeschränkung wegen der Corona-Pandemie. Er appellierte an alle Bürger, Kontakt mit den Beamten aufzunehmen. «Nur so können wir helfen und ein Gespür für die Lage bekommen.»