Terrorismus : Caffier fordert nach Anschlag Schutz der Innenstadtbereiche

Zudem sei wichtig, die Menschen zu sensibilisieren, wachsam zu sein und die Sicherheitsbehörden zu unterstützen. Eine hundertprozentige Sicherheit aber werde es nicht geben können. «Die aktuelle Bedrohungssituation hat sich weiter verschärft und wird immer komplexer», konstatierte Caffier.

Als Reaktion auf den jüngsten Terrorakt in Spanien mit mindestens 13 Toten und etwa 90 Verletzten ordnete er Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude im Nordosten an. Er sei zutiefst erschüttert über die schreckliche Tat, die erneut unschuldige Menschen das Leben gekostet habe, aber auch zu Wachsamkeit mahne. «Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und mit allen Betroffenen. Die Trauerbeflaggung in unserem Land soll hierbei ein Zeichen der öffentlichen Anteilnahme am Schicksal der Opfer und Hinterbliebenen sein», erklärte Caffier.

Terroristen waren nach Angaben der Behörden am Donnerstag auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas in einem Lieferwagen mit hohem Tempo in eine Menschenmenge gerast. Bei dem islamistischen Anschlag wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin auch 13 Deutsche teils lebensgefährlich verletzt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch unter den Todesopfern Deutsche sind.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 12:43 Uhr