Terrorismus : Caffier informiert über Festnahme von Terrorverdächtigen

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat am Donnerstag den Innenausschuss des Landtags über die Festnahme des terrorverdächtigen Syrers in Schwerin und die vorausgegangenen Ermittlungen informiert. Regierungsfraktionen und Opposition bescheinigten den Behörden von Bund und Land nach dieser Anhörung professionelle und erfolgreiche Arbeit, kamen zum Teil aber zu unterschiedlichen Schlüssen für die künftige Terrorabwehr. Der Fall Yamen A. zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere und das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden gerechtfertigt sei, sagte die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden. AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer hingegen warf der SPD/CDU-Landesregierung vor, bei der Terrorismusbekämpfung ohne Konzept zu handeln. Er forderte erweiterte Möglichkeiten zur Kommunikationsüberwachung.