Innere Sicherheit : Caffier legt Verfassungsschutzbericht für 2016 vor

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 14:05 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die zunehmende Zahl islamistischer Terrorattacken alarmiert auch die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern. Das Anschlagsgeschehen im vorigen Jahr mit vielen Toten und Verletzten habe gezeigt, dass die Gefahren durch den islamistischen Terrorismus real seien, erklärte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichts für 2016.

Doch dürfe die vom Islamismus ausgehende Gefahr nicht den Blick auf andere Extremismusfelder verstellen. In Mecklenburg-Vorpommern gehe die größte Bedrohung nach wie vor vom Rechtsextremismus aus. Der Szene würden im Land weiterhin etwa 1450 Anhänger zugerechnet, darunter auch etwa 700 gewaltbereite Personen. Zwar habe es 2016 deutlich weniger offene, meist von Neonazis organisierte Aktionen gegen Zuwanderer gegeben als noch 2015. Doch seien dafür Anhänger der sogenannten Identitäre Bewegung stärker in Erscheinung getreten.

Zudem zeigten die Ereignisse rund um den G20-Gipfel im Hamburg, dass auch Linksextremisten bestrebt seien, das demokratische Gemeinwesen zu zerstören, sagte Caffier. Laut Verfassungsschutzbericht gehören der linksextremen Szene im Land etwa 440 Personen an, die gut zur Hälfte auch gewaltbereit seien.

All dies hat nach Einschätzung Caffiers zur Folge, dass die Sicherheitskräfte im Land mehr denn je gefordert sind, Angriffe auf Demokratie und Gesellschaft abzuwehren. Der Verfassungsschutz bleibe dabei ein unverzichtbares Instrument des demokratischen Rechtsstaates für den Schutz der Bevölkerung.

