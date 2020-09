Regierung : Caffier startet Initiative für Vorratsdatenspeicherung

Im Streit um die Vorratsdatenspeicherung bereitet Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier eine Initiative im Bundesrat vor. Der CDU-Politiker kündigte am Dienstag in Schwerin an, im Landeskabinett demnächst einen entsprechenden Antrag vorzulegen. Die Vorratsdatenspeicherung sei für Ermittlungen zu Kinderpornografie und zu extremistischen Straftaten wichtig.

von dpa

01. September 2020, 13:33 Uhr