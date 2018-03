Regierung : Caffier verunglückt leicht mit Dienstwagen auf Autobahn

von dpa

07. März 2018, 13:08 Uhr

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist mit seinem Dienstwagen in einen Unfall auf der Autobahn 24 verwickelt worden. Das Innenministerium bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach hat sich der Unfall bereits am Montag vor einer Woche ereignet. Die beiden schweren Mercedes-Limousinen waren auf dem Weg nach Schwerin zusammengestoßen, als das vordere der beiden Fahrzeuge eine Vollbremsung machte, weil ein Wagen vor ihm unvermittelt die Spur gewechselt hatte. Das nachfolgende Begleitfahrzeug mit dem Minister auf dem Rücksitz konnte trotz Vollbremsung einen Aufprall nicht verhindern. Verletzt wurde niemand, Caffier ließ sich wegen Rückenbeschwerden vorsorglich medizinisch untersuchen. Die Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt.