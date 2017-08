Geschichte : Caffier weiht Lichtenhagen-Stele ein: Protest am Rand

Begleitet von Protesten linker Demonstranten haben Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und Polizeipräsident Thomas Laum am Freitag in Rostock eine weitere Stele zum Gedenken an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 enthüllt. Die Ereignisse seien «eine Schande» für das Land gewesen, sagte Caffier vor dem Gebäude der Polizeiinspektion. Rund 20 Menschen störten seine Rede mit Zwischenrufen und bezeichneten ihn als «Abschiebeminister».