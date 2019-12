Kriminalität : Caffier will Vorratsdatenspeicherung gegen Kinderpornografie

Im Kampf gegen Kinderpornografie dringt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) auf erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten für die Polizei. Zwar habe sich die große Koalition in Berlin jetzt auf längst überfällige Änderungen verständigt, die Beamten leichter Zugang zu pädophilen Netzwerken verschaffen könnten. Doch sei dies noch nicht ausreichend. Er fordere die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, ohne die eine Bekämpfung von Kinderpornografie nur erheblich eingeschränkt möglich sei. «Ich kann es keinem betroffenen Kind und keinem betroffenen Elternteil erklären, dass die Sicherheitsbehörden aus ideologischen Gründen auf eines ihrer schärfsten Schwerter verzichten müssen», erklärte Caffier in einer am Montag auf der Internetseite des Innenministeriums veröffentlichten Mitteilung.

von dpa

23. Dezember 2019, 15:31 Uhr

Vorratsdatenspeicherung ist das systematische Speichern von Telefon- und Internetdaten ohne konkreten Anlass. Nach mehreren Gerichtsurteilen nutzen die Länder derzeit die Vorratsdatenspeicherung nicht für die Strafverfolgung.