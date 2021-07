Notfälle : Camping-Boot treibt bei Gewitter am Fleesensee ab

Ein plötzlich aufziehendes Gewitter hat Bootsurlaubern mit ihrem schwimmenden Wohnwagen an der Mecklenburgischen Seenplatte einen Schrecken und Rettern einen Einsatz mit Happy End beschert.

Silz | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, riss eine Sturmböe am Montag das Hausboot einer Familie aus Sachsen am Ufer des Fleesensees bei Silz los, als der Bootsführer mit Tochter baden war. Die allein mit dem sogenannten Watercamper - einem Campinganhänger auf einem Schwimmponton - abtreibende 40-jährige Frau habe nicht weiter gewusst und einen...

