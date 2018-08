Tourismus : Campingplätze in MV im ersten Halbjahr bestens belegt

von dpa

29. August 2018, 15:11 Uhr

Schon vor Beginn der sonnenreichen Sommerferien waren die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern auf Rekordkurs. So wurden im ersten Halbjahr 2018 auf den Zeltplätzen zwischen Ostsee und Seenplatte rund 1,4 Millionen Übernachtungen gezählt und damit 7,5 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Zuwachs bei den Übernachtungen in der Tourismusbranche des Landes insgesamt fiel mit 0,3 Prozent deutlich verhaltener aus. «Dass damit inzwischen jede zehnte Übernachtung in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Campingplatz stattfindet, bestätigt die zunehmende Bedeutung des Campingtourismus als Wirtschafts- und Imagefaktor für das Land», sagte Gerd Scharmberg vom Verband der Campingwirtschaft am Mittwoch. Die Campingbranche sei der größte Gewinner des ersten Halbjahres. Laut Scharmberg gibt es im Land rund 200 Zelt- und Caravanplätze.