Kriminalität : Cannabis fällt Beamten bei Kontrolle vor die Füße

Ohne Maske, aber dafür mit reichlich Cannabis - so hat die Bundespolizei einen 27-Jährigen am Stralsunder Bahnhof angetroffen.

Stralsund | Die Beamten hätten den Mann am Sonntagabend angesprochen, weil er keine Maske getragen habe, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als dieser in seinen Rucksack gegriffen habe, um einen Pullover herauszuholen, sei ihm ein Beutel mit Cannabisblüten her...

