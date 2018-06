Kriminalität : Cannabiszucht mit mehreren Hundert Pflanzen entdeckt

von dpa

18. Juni 2018, 16:36 Uhr

Eine Cannabiszucht mit mehreren Hundert Pflanzen ist in einem leerstehenden Gebäude in Medow (Vorpommern-Greifswald) entdeckt worden. Die Polizei hatte am Wochenende einen Hinweis erhalten und am Montag das Gebäude durchsucht, wie die Behörde in Neubrandenburg mitteilte. Wer Betreiber der illegalen Indoor-Plantage ist, sei noch offen. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und sollen vernichtet werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.