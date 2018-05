Demonstrationen : CDU-Abgeordnete: Demminer Bürgermeister handelte angemessen

Nach der Kritik von Teilnehmern des Friedensfestes in Demmin am Fernbleiben des Bürgermeisters Michael Koch (CDU) haben CDU-Landtagsmitglieder sein Verhalten verteidigt. Franz-Robert Liskow und Marc Reinhardt erklärten am Mittwoch in Schwerin, die Entscheidung Kochs, nicht aktiv an den Gegendemonstrationen des NPD-Aufmarsches zum 8. Mai teilzunehmen, sei «absolut richtig». «Wer anderen einen angeblichen 'Anti-Rechtsextremismus-Verhaltenskodex' vorschreiben will, handelt anmaßend», erklärten die Abgeordneten. Der Bürgermeister habe sich mehrfach und sehr deutlich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen.

von dpa

09. Mai 2018, 17:38 Uhr

Beide erklärten, sie sähen mit großer Sorge den wachsenden Zulauf von Auswärtigen bei dieser Demonstration. «Wir halten es für unerträglich, dass Demmin am 8. Mai zu einem jährlich festen Treffpunkt von gewaltbereiten Rechtsextremen und linken Chaoten wird - Demmin ist kein Ferienlager für Krawalltouristen!» Die CDU-Politiker kritisierten zudem das Auftreten der Punkband «Feine Sahne Fischfilet», die in ihren Liedtexten offen zu Polizeigewalt aufrufe, wie es hieß.

Beim Friedensfest zum Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai hatten die Veranstalter und mehrere Teilnehmer, darunter der linke Landtagsabgeordnete Peter Ritter, das Fernbleiben von Vertretern der Stadtverwaltung kritisiert. Ritter verwahrte sich dagegen, dass die Gegendemonstranten als Krawalltouristen bezeichnet wurden.