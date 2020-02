Landtag : CDU-Abgeordnete Schlupp kritisiert Staatssektretär Dahlemann

Die vorpommersche CDU-Landtagsabgeordnete Beate Schlupp hegt erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit des von Koalitionspartner SPD gestellten Vorpommern-Staatssektretärs Patrick Dahlemann. «Der Gedanke hinter dem zusätzlichen Staatssekretär war mal, dass sich jemand um die regionale Entwicklung strukturschwacher Räume kümmern soll - diesen Ansatz halte ich nach wie vor für sinnvoll. Herr Dahlemann beschränkt sich indessen auf das Verteilen von Schecks und das Schütteln von Händen», stellte Schlupp in einer am Dienstag in Schwerin verbreiteten Mitteilung fest.

von dpa

11. Februar 2020, 13:32 Uhr

Sie reagierte damit auf einen Beitrag im «Nordkurier» vom gleichen Tag, in dem die Arbeit des Staatssekretärs kritisch beleuchtet wurde. Dahlemann selbst sprach dort von einem «schlanken und sehr effizienten Team» um ihn herum, das für Vorpommern viel erreicht habe.

«Die vermeintliche Erfolgsbilanz ist bei Lichte betrachtet eher eine Ansammlung von Erfolgen Dritter oder Wunschdenken», hielt dem Schlupp entgegen. Vorpommern sei nach wie vor eine der strukturschwächsten Regionen in Deutschland. «Die Gründe dafür sind vielfältig, einer ist jahrelanger politischer Liebesentzug aus der Landeshauptstadt», beklagte Schlupp und forderte von der SPD/CDU-Regierung eine «nachhaltige regionale Entwicklungsstrategie».