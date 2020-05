Gesundheit : CDU-Bundespolitiker für Zulassung von «kleinem Grenzverkehr»

Mehrere deutsche CDU-Politiker haben die Regierung in Polen aufgefordert, an der polnisch-deutschen Grenze wieder mehr Freizügigkeit wie vor der Corona-Pandemie zuzulassen. «Wir brauchen nicht weniger europäische Zusammenarbeit, sondern mehr europäische Zusammenarbeit», sagte der Generalsekretär der Bundes-CDU Paul Zimiak am Montag am geschlossenen Grenzübergang an der Bundesstraße 104 in Linken (Vorpommern-Greifswald). Zuvor hatte sich der gebürtige Stettiner mit Experten und Kommunalpolitikern beraten. Besonders Schulkinder und Beschäftigte der Gesundheitsbranche litten stark unter weiten Umwegen von täglich bis zu zwei Stunden. Die geringen Corona-Fallzahlen ließen mehr Freizügigkeit zu.

von dpa

11. Mai 2020, 17:25 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier schlugen die Einrichtung eines sogenannten «kleinen Grenzverkehrs» vor, damit polnische und deutsche Einwohner einer genau bestimmten Region wieder besser Arbeit und Familien erreichten. Die Region zwischen Pasewalk, Löcknitz und Stettin (Szczecin) galt bisher als Modellregion für das Zusammenleben von Polen und Deutschen. Polen hatte bis auf die Autobahn 11 bei Pomellen alle Festlandübergänge in Vorpommern wegen der Pandemie geschlossen.