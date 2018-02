Wahlen : CDU-Frau, Amtsinhaber und Banker: Landratswahl-Kandidaten

Eine CDU-Bewerberin und ein Schwedter Bankkaufmann wollen der SPD den Landratssessel in der Uckermark streitig machen. Der Kreiswahlausschuss hat am Montag in Prenzlau Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD), Karina Dörk (CDU) und Torsten Gärtner (Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler) als Kandidaten zur Wahl am 22. April zugelassen, wie ein Sprecher sagte. Mit der 53-jährigen Dörk tritt eine Bürgermeisterin aus Mecklenburg-Vorpommern zur Wahl in Brandenburg an. Die ehemalige Unternehmerin steht seit 2015 an der Spitze der Stadtverwaltung Strasburg (Uckermark) (Kreis Vorpommern-Greifswald), der einzigen Uckermark-Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.

Landrat Schulze ist 65 Jahre alt und will noch einmal acht Jahre lang an der Kreisspitze stehen. Gärtner ist 55 Jahre alt. Dörk wohnt im Uckermarkkreis, war bis 2015 auch Vize-Landrätin in Prenzlau und auch wegen der geplanten Kreisgebietsreform nach Strasburg gewechselt. Diese wurde nach großem Widerstand von Landes-SPD und -Linken in Brandenburg aufgegeben. Der Uckermarkkreis hat rund 120 000 Einwohner und ist mit rund 3000 Quadratkilometern Fläche der größte Landkreis in Brandenburg.