Wahlen : CDU hofft für Wahlkreis 16 auf Promi-Hilfe

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern will ihr bisheriges Bundestags-Direktmandat im Südosten - im Wahlkreis 16 - auch mit viel Polit-Prominenz verteidigen. So wird CSU-Vorsitzender Horst Seehofer heute in Neubrandenburg erwartet. Es ist der einzige Auftritt des 68-Jährigen aus Bayern im Nordosten, wo er Wahlkreiskandidat Philipp Amthor (CDU) unterstützen soll. In ihrer bisherigen Hochburg von Neubrandenburg über Pasewalk, Anklam bis Wolgast (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) hatte die CDU bei der Landtagswahl 2016 mehrere Direktmandate an AfD und SPD verloren.