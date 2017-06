Extremismus : CDU-Innenminister fordern Terror-Sicherheitsverschärfungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Innenminister und -senatoren der Union haben wegen der Terrorgefahr weitere Sicherheitsverschärfungen gefordert. Es müsse über die Grenzen des heute Vorstellbaren hinaus gedacht werden, sagte der Sprecher der unionsgeführten Innenressorts der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns Minister Lorenz Caffier (CDU), am Montag in Schwerin. Dazu gehöre, die Altersgrenze für die Überwachung von Minderjährigen durch den Verfassungsschutz gegebenenfalls fallen zu lassen. «Für uns ist es fast unvorstellbar, aber wir dürfen nicht so blind sein, zu glauben, dass nur Männer zwischen 25 und 35 extremistisch aktiv sind», sagte Caffier vor der Innenministerkonferenz, die bis Mittwoch in Dresden stattfindet.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:25 Uhr