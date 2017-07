Parteien : CDU-Konservative diskutieren über einen Landesverband

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Konservative Kreis der CDU im Nordosten diskutiert am Dienstag über umstrittene Pläne zur Gründung eines Landesverbandes des Freiheitlich-Konservativen Aufbruchs in der Partei. Seit der Gründung einer Bundesvereinigung im März in Baden-Württemberg haben sich inzwischen elf Landesverbände gegründet. Einzelne Mitglieder aus Schwerin und Rostock wünschten, sich in einem ähnlichen Landesverband zu organisieren, sagte der Sprecher und Initiator des Konservativen Kreises Vorpommern-Greifswald, Sascha Ott.

Er ist zwar einer der Regionalsprecher der bislang als Verein organisierten bundesweiten Plattform, steht der Gründung eines Landesverbandes aber distanziert gegenüber. «Ich würde mir sehr wünschen, dass wir innerhalb der CDU eine Integration aller Strömungen schaffen und keine Parallelstrukturen zum CDU-Landesverband entstehen», sagte er.

Zu den Kernforderungen des Freiheitlich-konservativen Aufbruchs zählen eine Wende in der Flüchtlingspolitik und eine Schärfung des konservativen Werteprofils der CDU. Nach der Gründung im März gab es kritische Stimmen. Der Politologe Wolfgang Seibel sprach von einem Gefahrenpotenzial für die CDU. Innerer Streit werde vom Wähler meist nicht gut aufgenommen. «Jetzt sollte die Partei darauf achten, dass solche Initiativen nicht aus dem Ruder laufen und nicht selbstzerstörend wirken», so Seibel vor drei Monaten.

Der Konservative Ott, zugleich stellvertretender Parteichef der Nordost-CDU, will eine Spaltung verhindern, wie er betonte. Es komme darauf an, den konservativen Flügel innerhalb der Partei zu stärken. Dies sei notwendig, um gesellschaftspolitische Debatten wie aktuell den Streit um die Ehe für alle oder die Debatte um einen starken Rechtsstaat aktiv mitzugestalten. Zudem würde es die Kräfte der Konservativen in Mecklenburg-Vorpommern überfordern, sich neben der Arbeit auf Landesebene auch noch bundespolitisch zu engagieren, sagte Ott.

Die Konservativen Kreise in Rostock, Schwerin und Vorpommern-Greifswald zählen nach Angaben von Ott etwa 100 Mitglieder. Die Gruppe in Vorpommern-Greifswald entstand nach dem desaströsen Wahlergebnis der CDU im östlichen Landesteil. Hier hatte die AfD den Christdemokraten drei Direktmandate abgenommen. In Anklam diskutieren die Konservativen am Dienstag auch über die Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat zur Ehe für alle.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 07:02 Uhr