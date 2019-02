Wahlen : CDU-Konservative kandidieren für Kommunalvertretungen

Die Mitglieder des Konservativen Kreises in der Nordost-CDU wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Union im Land verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnt und ihre Position als stärkste kommunale Kraft bei den Wahlen Ende Mai verteidigt. «Wir kandidieren, um unsere Region weiter voran zu bringen. Überlassen wir die Politik nicht den linken und rechten Demagogen! Unsere Heimat hat mehr verdient», teilte der Sprecher des Konservativen Kreises, Sascha Ott, in einem am Donnerstag verbreiteten Schreiben mit.

von dpa

07. Februar 2019, 14:07 Uhr

Nach Otts Angaben haben sich mehr als 20 Mitglieder des Konservativen Kreises für die Kommunalwahlen aufstellen lassen. Bei den Wahlen vor fünf Jahren war die Union mit mehr als 3000 Bewerbern angetreten und mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern geworden.