Parteien : CDU-Kreise: Merkel will wieder Ostbeauftragten einsetzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei einer Neuauflage der großen Koalition wieder einen Ostbeauftragten einsetzen. Die Position solle weiter beim Wirtschaftsministerium angesiedelt sein, hieß es am Montag in CDU-Kreisen. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» darüber berichtet.

von dpa

26. Februar 2018, 12:43 Uhr

Das Amt hatte zuletzt die Parlamentarische Staatssekretärin beim Wirtschaftsministerium, die SPD-Politikerin Iris Gleicke, inne. Es wurde in den vergangenen Monaten wiederholt infrage gestellt. In der CDU gab es aber auch Irritationen darüber, dass sich auf Merkels Ministerliste für ein schwarz-rotes Kabinett keine Ostdeutschen finden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der Zeitung mit Blick auf die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD: «Wir werden die sehr guten inhaltlichen Einigungen auch personell gut umsetzen können.»