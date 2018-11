Parteien : CDU-Landeschef erwartet «extrem spannende» Regionalkonferenz

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erhofft sich von den drei Bewerbern für den Bundesvorsitz klare Ansagen zur künftigen Strategie seiner Partei für die neuen Länder. Eine Frage stehe für ihn bei der CDU-Regionalkonferenz klar im Vordergrund: «Welche Idee hat der Kandidat für den Osten Deutschlands?», machte Kokert vor dem Treffen am Donnerstag in Lübeck deutlich. Die Antworten würden seine Entscheidung bei der Wahl der oder des neuen CDU-Bundesvorsitzenden maßgeblich beeinflussen.

von dpa

14. November 2018, 12:20 Uhr

Zu der ersten von acht Regionalkonferenz sind die Parteimitglieder aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Dabei wollen sich die Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Basis vorstellen. Gewählt wird Anfang Dezember in Hamburg.

Kokert rechnet damit, dass unter den etwa 600 in Lübeck erwarteten Teilnehmern auch etwa 100 aus Mecklenburg-Vorpommern sein werden. Der vergleichsweise kleine Landesverband stelle 14 Delegierte zum Bundesparteitag in Hamburg. Ob er ihnen eine Person zur Wahl vorschlagen werde, hänge von deren Vorstellungen auf den Regionalkonferenzen ab.

«Einen Favoriten gibt es derzeit nicht. An der Basis gibt es derzeit für jeden der drei aussichtsreicheren Kandidaten Sympathien», sagte Kokert der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Seiner Ansicht nach birgt ein fairer inhaltlicher Wettstreit, der mit Personen verknüpft ist, großes positives Potenzial für die Christdemokratie. «Ich erwarte in Lübeck eine extrem spannende Veranstaltung. Die CDU ist derzeit die interessanteste Partei in Deutschland», betonte Kokert. Auch nach dem Abschied Merkels von der CDU-Spitze werde Mecklenburg-Vorpommern im Bund gehört werden, zeigte sich der CDU-Landeschef sicher: «Angela Merkel bleibt Kanzlerin, der Draht nach Berlin wird nicht länger.»