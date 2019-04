Geschichte : CDU-Landtagsfraktion: Erinnerungen an friedliche Revolution

Der Fall der Mauer liegt fast 30 Jahre zurück. Doch die Erinnerungen sollen nicht verblassen. Auf einer Internetplattform sammelt die CDU Geschichten zur Geschichte der friedlichen Revolution in der DDR.

von dpa

01. April 2019, 09:44 Uhr

Die CDU-Landtagsfraktion in Schwerin ruft dazu auf, persönliche Erinnerungen an den Mauerfall im Internet zu teilen und so für die Nachwelt zu erhalten. Seit Freischaltung der Internetseite www.mein1989.de Ende März gingen die ersten Mitteilungen ein. Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und auch aus Schleswig-Holstein meldeten sich zu Wort. Zugang zu der Seite gebe es auch über die Stores von Android und Apple als App zum Herunterladen, teilte die Fraktion mit. «Die friedliche Revolution war für Deutschland ein großes Glück - wir erinnern uns aber zu selten daran. Auf mein1989.de kann jeder seine ganz persönliche Geschichte erzählen. Gedacht ist die Seite für Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern, Geschichten aus anderen Bundesländern lesen wir aber auch gern», erklärte CDU-Fraktions- und Landesparteichef Vincent Kokert als Mitinitiator der Internet-Plattform. Vor allem die Menschen in Ostdeutschland könnten stolz auf die friedliche Revolution mit dem folgerichtigen Mauerfall sein, der sich im Herbst zum 30. Mal jährt.

Kokert erinnerte an die erste Demonstration gegen das SED-Unrecht auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern in Waren (Müritz). Deswegen werde dort ein zentraler Gedächtnisort geschaffen und am 16. Oktober 2019 finde in der Stadt auch die Festveranstaltung des Landtags statt. Um die Öffentlichkeit weiter für das Thema zu sensibilisieren und Geschichten aus dem Herbst 1989 zu sammeln, habe seine Fraktion die Seite www.mein1989.de initiiert.

Gefragt seien unter anderem Berichte darüber, wie und wo man erfuhr, dass die Mauer gefallen ist. «Mit der friedlichen Revolution verbindet man vielfach nur die Bilder aus Berlin oder Leipzig. Tatsächlich hatte die Revolution Einzug in jedes Dorf gehalten. Die vielen kleinen Geschichten sind es wert, dass man sie erzählt und bewahrt», betonte Kokert.

Gedacht sei die neu eingerichtete Seite für Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern, doch auch Geschichten aus anderen Bundesländern würden gern gelesen. «In vielen Orten gab es Ereignisse im Herbst 1989. Diese Vielfalt an Orten und Geschichten wollen wir gemeinsam mit Ihnen sichtbar machen», heißt es auf der Seite. «In meiner Erinnerung verhaftet geblieben ist das Lied «So ein Tag, so wunderschön wie heute», Menschenmassen, die Trabis umjubelten, und das Brandenburger-Tor», schrieb ein Teilnehmer aus Greifswald.