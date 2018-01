Parteien : CDU-Politiker kritisiert Beschränkung von Rüstungsexporten

Der Greifswalder CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat die geplante Beschränkung von Rüstungsexporten in Länder kritisiert, die am Krieg in Jemen beteiligt sind. «Das ist existenzbedrohend für die Wolgaster Peene-Werft, die Küstenschutzboote für Saudi-Arabien produziert», sagte Amthor am Samstag in Greifswald. Solche Boote seien keine Panzer, würden aber der von der SPD vorgeschlagenen Regelung zum Opfer fallen, meinte er. «Das muss sich in den Koalitionsverhandlungen noch ändern.»