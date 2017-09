Wahlen : CDU-Politikerin Strenz verteidigt Wahlkreis mit Einbußen

von dpa

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz hat ihren Wahlkreis 13 (Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I) mit erheblichen Einbußen verteidigt. Sie erhielt 30 Prozent der Stimmen. Das waren am Sonntag die meisten, aber 13 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Auf Platz zwei folgte der SPD-Politiker Frank Junge mit 24 Prozent. Strenz war kurz vor der Wahl wegen Lobbyismus-Vorwürfen für das Regime in Aserbaidschan in die Schlagzeilen geraten. Sie wies die Vorwürfe zurück.

