Landtag : CDU: Soziale Medien nicht Populisten überlassen

von dpa

22. Februar 2019, 12:34 Uhr

Die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern wollen sich als Landtagsfraktion und als Partei beim Thema soziale Medien stärker aufstellen. Die Gruppe der Menschen, die sich nicht mehr über die klassischen Medien informiere, wachse rasant, sagte Fraktionschef Vincent Kokert am Freitag zum Abschluss einer Klausur zum Jahresauftakt in Stralsund. Die Abgeordneten hatten dazu Experten eingeladen. Ein zentrales Thema war die innere Sicherheit. Die CDU wolle die sozialen Medien nicht Populisten wie der AfD überlassen, sagte Kokert. Diese sorgten dafür, dass sich Aufregerthemen schnell verbreiteten und die Unsicherheit in der Bevölkerung wachse. «Populismus entsteht ausschließlich aus Verunsicherung.»