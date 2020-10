Wahlen : CDU-Spitzenfrau gegen SPD-Ministerin in Vorpommern

Im Süden Vorpommerns kommt es bei der Landtagswahl 2021 zum direkten Duell von zwei Spitzenfrauen aus der Regierungskoalition von SPD und CDU. Wie der Kreisverband der Christdemokraten am Freitag in Pasewalk mitteilte, wurde die 1. Vizepräsidentin des Landtages in Schwerin, Beate Schlupp, ohne Gegenstimme zur Direktkandidatin im Wahlkreis 36 gekürt. Die 55 Jahre alte langjährige Abgeordnete tritt damit gegen die 54-jährige Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an. Martin gilt als Vertraute von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

von dpa

02. Oktober 2020, 12:00 Uhr