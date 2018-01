Wahlen : CDU-Verbände wählen Landrats-Kandidaten: Kärger und Glaser

Die Christdemokraten haben an der Mecklenburgischen Seenplatte und im Kreis Ludwigslust-Parchim ihre Kandidaten für die Landrats-Direktwahl festgelegt. An der Seenplatte wird der bisherige Amtsinhaber Heiko Kärger antreten. Er bekam am Samstag ohne Gegenkandidat in Stavenhagen 99 Prozent der Stimmen. Der 57-Jährige ist der einzige Kreisverwaltungschef in vier Kreisen, der am 27. Mai wieder zur Wahl antritt. Einen der Konkurrenten wollten die Sozialdemokraten am Samstag in Neustrelitz bestimmen.

von dpa

20. Januar 2018, 11:56 Uhr

Die CDU in Ludwigslust-Parchim wählte am Freitagabend in Spornitz Klaus-Michael Glaser zu ihrem Spitzenkandidaten, auch mit 99 Prozent. In diesem Großkreis stellt die SPD bisher mit Rolf Christiansen den dienstältesten Landrat im Nordosten, der aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antritt. Für die SPD tritt dort der Grabower Bürgermeister Stefan Sternberg an.