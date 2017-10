Agrar : CDU: Wildschweine auch in Schutzgebieten bejagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Lino Mirgeler 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 16:39 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Wegen der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest muss Schwarzwild nach Ansicht der CDU-Fraktion im Landtag auch in Nationalparken und Naturschutzgebieten bejagt werden. Es könne nicht sein, dass außerhalb alles zur Reduzierung des Wildschweinbestandes getan werde, während sich die Tiere ungestört in die Schutzgebiete zurückziehen könnten. «Der Jagddruck muss auch hier verstärkt werden, um das Ziel der Bestandsreduzierung zu erreichen», sagte die CDU-Abgeordnete Beate Schlupp am Donnerstag. Dazu zählt sie mehr Drückjagden sowie die Freigabe der Gebiete für die Einzeljagd. «Wenn wir für die Bejagung des Schwarzwildes im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Abschussprämie von 50 Euro festlegen, muss auch die Möglichkeit einer flächendeckenden Bejagung bestehen.»