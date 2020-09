Parteien : CDU will Bildung zu Schwerpunktthema machen

Die CDU will die Bildung zu einem Schwerpunktthema in den nächsten Monaten machen. «Wir wollen da mehr tun», kündigte der neue Landesvorsitzende der mitgliederstärksten Partei in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, am Donnerstag zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion in Ludwigslust an. «Wir werden uns intensiv an die Arbeit machen.»

von dpa

03. September 2020, 15:12 Uhr